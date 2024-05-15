فيديو. الرقص البرازيلي الذي أنشأه الشباب في الأحياء الفقيرة في ريودي جانيرو أصبح تراثاً ثقافياً

تم إعلان "باسينيو"، وهو أسلوب رقص ابتكره الأطفال في الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، في آذار/مارس، "تراثاً ثقافياً غير مادي" من قبل المشرعين في ولاية ريو، مما أدى إلى الاعتراف بالتعبير الثقافي الذي ولد في أحياء الطبقة العاملة المترامية الأطراف. وبدأ الأطفال بتجربة حركات جديدة في المنزل ثم عرضها في حفلات الفانك في مجتمعاتهم، ومشاركتها على الإنترنت. وانتشر هذا الأسلوب بين الأحياء الفقيرة الأخرى وأصبح وسيلة لتنقل الشباب بسلاسة بين المجتمعات التي تسيطر عليها عصابات المخدرات المتنافسة.

تم إعلان "باسينيو"، وهو أسلوب رقص ابتكره الأطفال في الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، في آذار/مارس، "تراثاً ثقافياً غير مادي" من قبل المشرعين في ولاية ريو، مما أدى إلى الاعتراف بالتعبير الثقافي الذي ولد في أحياء الطبقة العاملة المترامية الأطراف. وبدأ الأطفال بتجربة حركات جديدة في المنزل ثم عرضها في حفلات الفانك في مجتمعاتهم، ومشاركتها على الإنترنت. وانتشر هذا الأسلوب بين الأحياء الفقيرة الأخرى وأصبح وسيلة لتنقل الشباب بسلاسة بين المجتمعات التي تسيطر عليها عصابات المخدرات المتنافسة.