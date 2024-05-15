Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

Latest stories

My Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
"باسينيو"، أسلوب رقص ابتكره الأطفال في الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو
no comment

فيديو. الرقص البرازيلي الذي أنشأه الشباب في الأحياء الفقيرة في ريودي جانيرو أصبح تراثاً ثقافياً

تم إعلان "باسينيو"، وهو أسلوب رقص ابتكره الأطفال في الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، في آذار/مارس، "تراثاً ثقافياً غير مادي" من قبل المشرعين في ولاية ريو، مما أدى إلى الاعتراف بالتعبير الثقافي الذي ولد في أحياء الطبقة العاملة المترامية الأطراف. وبدأ الأطفال بتجربة حركات جديدة في المنزل ثم عرضها في حفلات الفانك في مجتمعاتهم، ومشاركتها على الإنترنت. وانتشر هذا الأسلوب بين الأحياء الفقيرة الأخرى وأصبح وسيلة لتنقل الشباب بسلاسة بين المجتمعات التي تسيطر عليها عصابات المخدرات المتنافسة.

تم إعلان "باسينيو"، وهو أسلوب رقص ابتكره الأطفال في الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، في آذار/مارس، "تراثاً ثقافياً غير مادي" من قبل المشرعين في ولاية ريو، مما أدى إلى الاعتراف بالتعبير الثقافي الذي ولد في أحياء الطبقة العاملة المترامية الأطراف. وبدأ الأطفال بتجربة حركات جديدة في المنزل ثم عرضها في حفلات الفانك في مجتمعاتهم، ومشاركتها على الإنترنت. وانتشر هذا الأسلوب بين الأحياء الفقيرة الأخرى وأصبح وسيلة لتنقل الشباب بسلاسة بين المجتمعات التي تسيطر عليها عصابات المخدرات المتنافسة.

المزيد من no comment

آخر الفيديوهات