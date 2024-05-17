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الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضران مراسم توقيع في بكين، الخميس 16 مايو/أيار 2024.
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فيديو. الرئيس الصيني شي يستقبل نظيره الروسي بوتين في بكين

في أول زيارة له إلى الخارج بعد انتخابه لولاية خامسة رئيسًا لروسيا، يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصين في زيارة تستغرق يومين. ويسعى البلدان إلى تعميق علاقاتهما، إذا تعتبر الصين أهم شريك سياسي واقتصادي لروسيا. ويحتفل البلدان هذا العام بالذكرى الـ75 لإقامة علاقات دبلوماسية واعتراف الاتحاد السوفياتي بجمهورية الصين الشعبية التي أعلنها الزعيم ماو تسي تونغ عام 1949.

في أول زيارة له إلى الخارج بعد انتخابه لولاية خامسة رئيسًا لروسيا، يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصين في زيارة تستغرق يومين. ويسعى البلدان إلى تعميق علاقاتهما، إذا تعتبر الصين أهم شريك سياسي واقتصادي لروسيا. ويحتفل البلدان هذا العام بالذكرى الـ75 لإقامة علاقات دبلوماسية واعتراف الاتحاد السوفياتي بجمهورية الصين الشعبية التي أعلنها الزعيم ماو تسي تونغ عام 1949.

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