فيديو. لقاء الفن والإبداع لرسومات صديقة للبيئة في معرض هونغ كونغ

قدم معرض هونغ كونغ للفنون أمام زائريه منحوتات بأسعار مخفضة، بعضها مصنوع من البلاستيك من فئة الاستخدام الواحد (غير القابل لإعادة التدوير)، من أجل تعزيز الإبداع والاستدامة. ويضم المعرض فنانين بارزين مثل فؤاد سيت الجزائري الأصل والفرنسي المنشأ، والمعروف بعمل شخصية "الدجاجة الملونة"، والفنان الكوري جونغ تشان الذي صمم منحوتات ملونة مصنوعة من القش البلاستيكي. وتعرض الدورة 11 أعمالاً فنية معاصرة من أكثر من 95 عارضاً محلياً ودولياً. وستكون فيينا المحطة التالية للمعرض، من 22 إلى 25 مايو.

قدم معرض هونغ كونغ للفنون أمام زائريه منحوتات بأسعار مخفضة، بعضها مصنوع من البلاستيك من فئة الاستخدام الواحد (غير القابل لإعادة التدوير)، من أجل تعزيز الإبداع والاستدامة. ويضم المعرض فنانين بارزين مثل فؤاد سيت الجزائري الأصل والفرنسي المنشأ، والمعروف بعمل شخصية "الدجاجة الملونة"، والفنان الكوري جونغ تشان الذي صمم منحوتات ملونة مصنوعة من القش البلاستيكي. وتعرض الدورة 11 أعمالاً فنية معاصرة من أكثر من 95 عارضاً محلياً ودولياً. وستكون فيينا المحطة التالية للمعرض، من 22 إلى 25 مايو.