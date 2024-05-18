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مظاهرة داعمة لإسرائيل أمام محكمة العدل
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فيديو. مظاهرة داعمة لتل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بعد اتهام جنوب إفريقيا ب"تصعيد الإبادة" في غزة

تجمع العشرات من المتظاهرين المؤيدين لإسرائيل خارج محكمة العدل الدولية يوم الجمعة بينما دافعت إسرائيل عن نفسها ضد مطالبة جنوب إفريقيا بوقف عملياتها العسكرية في غزة. واتهمتها بإطلاق "مزاعم كاذبة ومتحيزة"، ووصفت القضية بأنها "لا أساس لها من الصحة" و"بغيضة أخلاقيا".

تجمع العشرات من المتظاهرين المؤيدين لإسرائيل خارج محكمة العدل الدولية يوم الجمعة بينما دافعت إسرائيل عن نفسها ضد مطالبة جنوب إفريقيا بوقف عملياتها العسكرية في غزة. واتهمتها بإطلاق "مزاعم كاذبة ومتحيزة"، ووصفت القضية بأنها "لا أساس لها من الصحة" و"بغيضة أخلاقيا".

كما دافعت إسرائيل عن هجومها على رفح، قائلة إنها "تتصرف دفاعاً عن النفس ضد مقاتلي حماس".

وكانت جنوب أفريقيا قد طلبت من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالانسحاب من رفح، وأن تتخذ تدابير لضمان وصول مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والصحفيين إلى قطاع غزة دون عوائق، وأن تقدم تقريرًا في غضون أسبوع واحد عن كيفية تلبيتها لهذه المطالب.

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