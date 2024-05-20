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راقصات يمثلن بوليفيا في العرض السنوي لكرنفال الثقافات في برلين، ألمانيا، الأحد 19 مايو/أيار 2024.
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فيديو. كرنفال الثقافات في برلين ينبض بالحياة والألوان والموسيقى والفرح

اجتمع الآلاف يوم الأحد، في شوارع برلين للاحتفال بالتنوع الثقافي الغني للمدينة في عرض كرنفال الثقافات السنوي. ازدحمت منطقة كرويتسبرغ، التي كانت في السابق حيًا تسكنه غالبية من المهاجرين، بالألوان والنّغَمات الصاخبة والرقصات المُبهرة، إذ شاركت 59 مجموعة تضم حوالي 3500 مشارك من جميع أنحاء العالم في هذا العرض المبهر. وانطلق العرض من شارع ميرنغدام، وسار عبر شوارع كرويتيرغ، متجهًا إلى ساحة هرمانبلاتس.

اجتمع الآلاف يوم الأحد، في شوارع برلين للاحتفال بالتنوع الثقافي الغني للمدينة في عرض كرنفال الثقافات السنوي. ازدحمت منطقة كرويتسبرغ، التي كانت في السابق حيًا تسكنه غالبية من المهاجرين، بالألوان والنّغَمات الصاخبة والرقصات المُبهرة، إذ شاركت 59 مجموعة تضم حوالي 3500 مشارك من جميع أنحاء العالم في هذا العرض المبهر. وانطلق العرض من شارع ميرنغدام، وسار عبر شوارع كرويتيرغ، متجهًا إلى ساحة هرمانبلاتس.

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