فيديو. وصول جثمانيْ رجليْ شرطة فرنسييْن قتلا في كاليدونيا الجديدة إلى قاعدة إيستر الجوية

وصلت جثتا اثنين من رجال الشرطة الفرنسيين قتلا في أعمال عنف بكاليدونيا الجديدة، إلى العاصمة الفرنسية باريس يوم الثلاثاء.

واستقبل وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان رفات نيكولا موليناري وكزافييه سالو في قاعدة إيستر الجوية.

وتوفي موليناري متأثرًا بجروح أصيب بها في 15 مايو/أيار إثر إصابته برصاصة.

وقُتل سالو في اليوم التالي عندما أصيب هو أيضاً بطلق ناري، فيما اعتبرته الشرطة حادث.

ونشرت فرنسا ألف جندي إضافي في كاليدونيا الجديدة، الأرخبيل الواقع جنوب المحيط الهادئ، يوم الجمعة.

وفرضت السلطات حظر التجول في محاولة لوقف موجة العنف التي تجتاح الإقليم منذ 13 مايو/أيار، وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل.