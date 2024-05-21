Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

Latest stories

My Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
وصول جئامين اثنين من رجال الشرطة الذين قضوا في موجة العنف في كاليدونيا الجديدة إلى العاصمة باريس
no comment

فيديو. وصول جثمانيْ رجليْ شرطة فرنسييْن قتلا في كاليدونيا الجديدة إلى قاعدة إيستر الجوية

وصلت جثتا اثنين من رجال الشرطة الفرنسيين قتلا في أعمال عنف بكاليدونيا الجديدة، إلى العاصمة الفرنسية باريس يوم الثلاثاء.

وصلت جثتا اثنين من رجال الشرطة الفرنسيين قتلا في أعمال عنف بكاليدونيا الجديدة، إلى العاصمة الفرنسية باريس يوم الثلاثاء.

واستقبل وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان رفات نيكولا موليناري وكزافييه سالو في قاعدة إيستر الجوية.

وتوفي موليناري متأثرًا بجروح أصيب بها في 15 مايو/أيار إثر إصابته برصاصة.

وقُتل سالو في اليوم التالي عندما أصيب هو أيضاً بطلق ناري، فيما اعتبرته الشرطة حادث.

ونشرت فرنسا ألف جندي إضافي في كاليدونيا الجديدة، الأرخبيل الواقع جنوب المحيط الهادئ، يوم الجمعة.

وفرضت السلطات حظر التجول في محاولة لوقف موجة العنف التي تجتاح الإقليم منذ 13 مايو/أيار، وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل.

اعلان
اعلان

المزيد من no comment

آخر الفيديوهات

اعلان
اعلان
اعلان