فيديو. ميت غالا.. ولكن هذه المرة للكلاب: أزياء الحيوانات الأليفة توائم ملابس المشاهير

كشف أنتوني روبيو مصمم أزياء في مهرجان ميت غالا مخصص للكلاب عن 18 تصميمًا جديدًا للحيوانات الأليفة وخاصة الكلاب وهي ترتدي ملابس موائمة لمشاهير الذين حضروا الحفل الشهير المسمى "ميت غالا Met Gala" قبل أسبوعين. وبلغ سعر التذكرة الواحدة للعرض حوالي 300 دولار، وستذهب جميع العائدات إلى متحف مخصص للكلاب في الولايات المتحدة.

كشف أنتوني روبيو مصمم أزياء في مهرجان ميت غالا مخصص للكلاب عن 18 تصميمًا جديدًا للحيوانات الأليفة وخاصة الكلاب وهي ترتدي ملابس موائمة لمشاهير الذين حضروا الحفل الشهير المسمى "ميت غالا Met Gala" قبل أسبوعين. وبلغ سعر التذكرة الواحدة للعرض حوالي 300 دولار، وستذهب جميع العائدات إلى متحف مخصص للكلاب في الولايات المتحدة.