فيديو. الأمير ويليام يستضيف حفلاً ملكياً صيفياً في حديقة قصر باكنغهام

حضر الأمير ويليام، الابن الأكبر للملك تشارلز الثالث، حفلاً ملكياً صيفياً جديداً تم تنظيمه في قصر باكنغهام، الثلاثاء. واستضاف ويليام الحفل نيابة عن الملك بحضورأشخاص آخرين من العائلة الملكية، من بينهم الأميرات بياتريس ويوجيني وحفيدة الملكة إليزابيث الثانية زارا تيندال.

حضر الأمير ويليام، الابن الأكبر للملك تشارلز الثالث، حفلاً ملكياً صيفياً جديداً تم تنظيمه في قصر باكنغهام، الثلاثاء. واستضاف ويليام الحفل نيابة عن الملك بحضورأشخاص آخرين من العائلة الملكية، من بينهم الأميرات بياتريس ويوجيني وحفيدة الملكة إليزابيث الثانية زارا تيندال.