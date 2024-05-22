فيديو. بسبب ضربات موسكو.. انقطاع التيار الكهربائي يخيّم على كييف مجدداً

مع حلول فصل الصيف، عادت موجة انقطاع التيار الكهربائي لتخيّم على العاصمة الأوكرانية كييف، للمرة الأولى منذ العام الأول للغزو الشامل.

وتظهر مقاطع فيديو وزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أثناء زيارتها لإحدى المنشآت المتضررة في كييف خلال الزيارة التي قامت بها إلى أوكرانيا مؤخرا.

يأتي ذلك بعد سلسلة من الغارات الجوية الروسية استهدفت البنية التحتية والمنشآت الكهربائية الأوكرانية، وأدت إلى إضعاف شبكة الطاقة الوطنية بشكل كبير.

إلا أن الشتاء القادم هو الذي يثير الرعب بين عمال الطاقة في أوكرانيا.

وفي أبريل/نيسان، ألحق وابل من الصواريخ أضرارًا جسيمة بأكبر محطة للطاقة الحرارية في كييف، ممّا نتج عنه انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي.