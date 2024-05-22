فيديو. وسط تعزيزات أمنية مكثفة.. السكان يجوبون شوارع كاليدونيا الجديدة

أجرت قوات الأمن عمليات تفتيش في نوميا، عاصمة كاليدونيا الجديدة، الأربعاء، بينما قام بعض الأشخاص بإزالة الأنقاض وإقامة دوريات في الشوارع. واستمرت أعمال العنف المتفرقة في جنوب الإقليم رغم العمليات الأمنية المكثفة. وأشار السكان إلى فترات هدوء خلال النهار، مع سماع دوي انفجارات بحلول المساء. وحدثت هذه الاضطرابات بعد موافقة الجمعية الوطنية الفرنسية على تغييرات في قوانين التصويت في 14 آيار/ مايو. وسيؤدي هذا التغيير إلى توسيع أهلية الناخبين في الانتخابات المحلية لتشمل المواطنين الفرنسيين الذين عاشوا في الجزيرة لأكثر من 10 سنوات.

أجرت قوات الأمن عمليات تفتيش في نوميا، عاصمة كاليدونيا الجديدة، الأربعاء، بينما قام بعض الأشخاص بإزالة الأنقاض وإقامة دوريات في الشوارع. واستمرت أعمال العنف المتفرقة في جنوب الإقليم رغم العمليات الأمنية المكثفة. وأشار السكان إلى فترات هدوء خلال النهار، مع سماع دوي انفجارات بحلول المساء. وحدثت هذه الاضطرابات بعد موافقة الجمعية الوطنية الفرنسية على تغييرات في قوانين التصويت في 14 آيار/ مايو. وسيؤدي هذا التغيير إلى توسيع أهلية الناخبين في الانتخابات المحلية لتشمل المواطنين الفرنسيين الذين عاشوا في الجزيرة لأكثر من 10 سنوات.