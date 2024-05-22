Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

Latest stories

My Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
السكان يثومون بدوريات في الشوارع مع تصاعد العملية الأمنية في كاليدونيا الجديدة
no comment

فيديو. وسط تعزيزات أمنية مكثفة.. السكان يجوبون شوارع كاليدونيا الجديدة

أجرت قوات الأمن عمليات تفتيش في نوميا، عاصمة كاليدونيا الجديدة، الأربعاء، بينما قام  بعض الأشخاص بإزالة الأنقاض وإقامة دوريات في الشوارع. واستمرت أعمال العنف المتفرقة في جنوب الإقليم رغم العمليات الأمنية المكثفة. وأشار السكان إلى فترات هدوء خلال النهار، مع سماع دوي انفجارات بحلول المساء. وحدثت هذه الاضطرابات بعد موافقة الجمعية الوطنية الفرنسية على تغييرات في قوانين التصويت في 14 آيار/ مايو. وسيؤدي هذا التغيير إلى توسيع أهلية الناخبين في الانتخابات المحلية لتشمل المواطنين الفرنسيين الذين عاشوا في الجزيرة لأكثر من 10 سنوات.

أجرت قوات الأمن عمليات تفتيش في نوميا، عاصمة كاليدونيا الجديدة، الأربعاء، بينما قام  بعض الأشخاص بإزالة الأنقاض وإقامة دوريات في الشوارع. واستمرت أعمال العنف المتفرقة في جنوب الإقليم رغم العمليات الأمنية المكثفة. وأشار السكان إلى فترات هدوء خلال النهار، مع سماع دوي انفجارات بحلول المساء. وحدثت هذه الاضطرابات بعد موافقة الجمعية الوطنية الفرنسية على تغييرات في قوانين التصويت في 14 آيار/ مايو. وسيؤدي هذا التغيير إلى توسيع أهلية الناخبين في الانتخابات المحلية لتشمل المواطنين الفرنسيين الذين عاشوا في الجزيرة لأكثر من 10 سنوات.

اعلان
اعلان

المزيد من no comment

آخر الفيديوهات

اعلان
اعلان
اعلان