فيديو. جلسات يوغا بحضور صغار الخنازير في الولايات المتحدة

تقام جلسات خاصة لممارسة رياضة اليوغا بحضور ومشاركة صغار الخنازير في ولاية ماساشوستس الأمريكية.

وتحظى تلك الحصص بشعبية كبيرة لدرجة حجز جميع الأماكن بها مسبقاً ويقود البعض سياراتهم لساعات للمشاركة بها بينما تلعب الخنازير وتتغذى على مقربة منهم.