فيديو. من أوسلو ودبلن ومدريد.. لحظة إعلان ثلاث دول أوروبية اعترافها رسميًا بدولة فلسطين

استفاق العالم صباح الأربعاء على إعلان ثلاث دول أوروبية، وهي أيرلندا وإسبانيا والنرويج الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية، في خطوة ستدخل حيز التنفيذ يوم 28 مايو/أيار الجاري. وجاء الإعلان النرويجي على لسان رئيس الوزراء يوناس غار ستوره. أما في إسبانيا فقد ألقى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز خطابًا أمام البرلمان في مدريد أعلن فيه قرار الاعتراف بدولة فلسطين، وصفق له النواب واقفين. أما الإعلان الأيرلندي فقد جاء من العاصمة دبلن على لسان رئيس الوزراء سايمون هاريس.

استفاق العالم صباح الأربعاء على إعلان ثلاث دول أوروبية، وهي أيرلندا وإسبانيا والنرويج الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية، في خطوة ستدخل حيز التنفيذ يوم 28 مايو/أيار الجاري. وجاء الإعلان النرويجي على لسان رئيس الوزراء يوناس غار ستوره. أما في إسبانيا فقد ألقى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز خطابًا أمام البرلمان في مدريد أعلن فيه قرار الاعتراف بدولة فلسطين، وصفق له النواب واقفين. أما الإعلان الأيرلندي فقد جاء من العاصمة دبلن على لسان رئيس الوزراء سايمون هاريس.