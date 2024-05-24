Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

Latest stories

My Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
تظاهرات المعلمين في الأرجنتين، 23 آيار 2024
no comment

فيديو. احتجاجًا على إجراءات التقشف الحكومية... المعلمون الأرجنتيون يضربون عن العمل

بدا السخط الاجتماعي في الأرجنتين واضحاً مرة أخرى، الخميس، حيث قام المعلمون بإضراب وطني يستمر لمدة 24 ساعة، للمطالبة بزيادة الرواتب وسط ارتفاع التضخم. وهذا هو الإضراب الثالث في قطاع التعليم منذ أن تولى الليبرالي المتطرف خافيير مايلي الرئاسة في كانون الأول/ ديسمبر. وتجمع عشرات المعلمين بالقرب من الكونغرس، وانضم إليهم نواب من جبهة اليسار يحملون لافتات لدعمهم.

بدا السخط الاجتماعي في الأرجنتين واضحاً مرة أخرى، الخميس، حيث قام المعلمون بإضراب وطني يستمر لمدة 24 ساعة، للمطالبة بزيادة الرواتب وسط ارتفاع التضخم. وهذا هو الإضراب الثالث في قطاع التعليم منذ أن تولى الليبرالي المتطرف خافيير مايلي الرئاسة في كانون الأول/ ديسمبر. وتجمع عشرات المعلمين بالقرب من الكونغرس، وانضم إليهم نواب من جبهة اليسار يحملون لافتات لدعمهم.

اعلان
اعلان

المزيد من no comment

آخر الفيديوهات

اعلان
اعلان
اعلان