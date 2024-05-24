فيديو. احتجاجًا على إجراءات التقشف الحكومية... المعلمون الأرجنتيون يضربون عن العمل

بدا السخط الاجتماعي في الأرجنتين واضحاً مرة أخرى، الخميس، حيث قام المعلمون بإضراب وطني يستمر لمدة 24 ساعة، للمطالبة بزيادة الرواتب وسط ارتفاع التضخم. وهذا هو الإضراب الثالث في قطاع التعليم منذ أن تولى الليبرالي المتطرف خافيير مايلي الرئاسة في كانون الأول/ ديسمبر. وتجمع عشرات المعلمين بالقرب من الكونغرس، وانضم إليهم نواب من جبهة اليسار يحملون لافتات لدعمهم.

بدا السخط الاجتماعي في الأرجنتين واضحاً مرة أخرى، الخميس، حيث قام المعلمون بإضراب وطني يستمر لمدة 24 ساعة، للمطالبة بزيادة الرواتب وسط ارتفاع التضخم. وهذا هو الإضراب الثالث في قطاع التعليم منذ أن تولى الليبرالي المتطرف خافيير مايلي الرئاسة في كانون الأول/ ديسمبر. وتجمع عشرات المعلمين بالقرب من الكونغرس، وانضم إليهم نواب من جبهة اليسار يحملون لافتات لدعمهم.