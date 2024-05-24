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مشهد - إيران
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فيديو. الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي يوارى الثرى في ضريح الإمام الرضا في مشهد

وارى الإيرانيون جثمان الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي الثرى، في ضريح الإمام الرضا في مشهد، حيث دُفن ثامن أئمة الشيعة، وهو ما يجعل المكان أقدس مزار شيعي في البلاد. ويأتي ذلك بعد أيام من حادث تحطم مروحية مميت راح ضحيته رئيسي وكذلك وزير خارجية البلاد حسين أمير عبد اللهيان وستة أشخاص آخرين، في وقت حساس سياسيًا بالنسبة لإيران في الداخل والخارج.. ويعد رئيسي أول مسؤول حكومي رفيع المستوى يُدفن في الضريح منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وارى الإيرانيون جثمان الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي الثرى، في ضريح الإمام الرضا في مشهد، حيث دُفن ثامن أئمة الشيعة، وهو ما يجعل المكان أقدس مزار شيعي في البلاد. ويأتي ذلك بعد أيام من حادث تحطم مروحية مميت راح ضحيته رئيسي وكذلك وزير خارجية البلاد حسين أمير عبد اللهيان وستة أشخاص آخرين، في وقت حساس سياسيًا بالنسبة لإيران في الداخل والخارج.. ويعد رئيسي أول مسؤول حكومي رفيع المستوى يُدفن في الضريح منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

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