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زعيم كوريا الشمالية كيم جون أونغ
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فيديو. ضمن احتفال رسمي ضخم.. زعيم كوريا الشمالية يدشن صورة تظهره إلى جانب والده وجدّه

نشرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية علناً، الأربعاء، مقاطع فيديو تظهر فيها صورة كبيرة لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون معلقة على جدار أحد المباني إلى جانب صورتيْ والده كيم جونغ إيل وجدّه كيم إيل سونغ، خلال زيارته الأخيرة لمدرسة تدريب الكوادر المركزية لحزب العمال الحاكم، مما أثار تكهنات حول هدف هذه الرسالة، حيث قال مراقبون إن كيم يحاول تخليد نفسه كزعيم لكوريا الشمالية، ماشيًا بذلك على خطى والده وجده.

نشرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية علناً، الأربعاء، مقاطع فيديو تظهر فيها صورة كبيرة لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون معلقة على جدار أحد المباني إلى جانب صورتيْ والده كيم جونغ إيل وجدّه كيم إيل سونغ، خلال زيارته الأخيرة لمدرسة تدريب الكوادر المركزية لحزب العمال الحاكم، مما أثار تكهنات حول هدف هذه الرسالة، حيث قال مراقبون إن كيم يحاول تخليد نفسه كزعيم لكوريا الشمالية، ماشيًا بذلك على خطى والده وجده.

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