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أفراد من الجيش يحملون نعش وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان المغطى بالعلم الإيراني، خلال مراسم جنازة في وزارة الخارجية في طهران في 23 مايو 2024.
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فيديو. دبلوماسيون وزملاء سابقون يودعون وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى مثواه الأخير

ودع دبلوماسيون وزملاء سابقون، وزير الخارجية الإيراني الراحل حسين أمير عبد اللهيان الذي توفي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر يوم الأحد الفائت.

ودع دبلوماسيون وزملاء سابقون، وزير الخارجية الإيراني الراحل حسين أمير عبد اللهيان الذي توفي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر يوم الأحد الفائت.

ودفن جثمان عبداللهيان في طهران، يوم الخميس بجوار مقام السيد عبد العظيم الحسني بمدينة الري (شهر ري) جنوبي طهران.

وأسفر الحادث أيضا عن مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وستة آخرين في شمال غرب إيران.

ولم يتم الكشف عن الكثير من التفاصيل حول سبب تحطم مروحية بيل القديمة في منطقة جبلية وعرة في محافظة أذربيجان الشرقية.

ومن المتوقع أن تبدأ قوات الأمن في البلاد التحقيق في الحادث خلال الأيام القادمة.

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