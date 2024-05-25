فيديو. أكبر أشجار السيكويا العملاقة والمعروفة تخضع لفحص صحي

يبحث متخصصون من جمعية الغابات القديمة في حديقة سيكويا الوطنية بولاية كاليفورنيا عن أدلة تشير إلى وجود تهديد لهذه الأشجار الرائعة بسبب حشرات "خنافس اللحاء". إنها المرة الأولى التي يتم فيها تسلق شجرة سيكويا الشهيرة، التي تُسمى "جنرال شيرمان". يبلغ ارتفاعها 275 قدماً (85 متراً)، وتجذب السياح من جميع أنحاء العالم إلى هذا المتنزه الوطني. ويقدر العلماء عمرها ما بين 2,200 و2,500 سنة. ويتزايد قلق الباحثين بشأن "خنافس اللحاء"، التي لم تكن تشكل تهديدًا خطيرًا في الماضي.

يبحث متخصصون من جمعية الغابات القديمة في حديقة سيكويا الوطنية بولاية كاليفورنيا عن أدلة تشير إلى وجود تهديد لهذه الأشجار الرائعة بسبب حشرات "خنافس اللحاء". إنها المرة الأولى التي يتم فيها تسلق شجرة سيكويا الشهيرة، التي تُسمى "جنرال شيرمان". يبلغ ارتفاعها 275 قدماً (85 متراً)، وتجذب السياح من جميع أنحاء العالم إلى هذا المتنزه الوطني. ويقدر العلماء عمرها ما بين 2,200 و2,500 سنة. ويتزايد قلق الباحثين بشأن "خنافس اللحاء"، التي لم تكن تشكل تهديدًا خطيرًا في الماضي.