فيديو. المجلس التشريعي في تايون يقر قوانين تحد من صلاحيات الرئيس

أقر المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه المعارضة في تايوان، الثلاثاء، تغييرات يُنظر إليها على أنها لصالح الصين وتقليص سلطة الرئيس. وتمنح التغييرات التي دفعها الحزب القومي المعارض وحلفاؤه الهيئة سلطة أكبر للسيطرة على الميزانيات، بما في ذلك الإنفاق الدفاعي الذي منعه الحزب فيما يعتبره الكثيرون تنازلاً للصين.

ويدعم القوميون رسميًا الوحدة مع الصين، التي انفصلت عنها تايوان خلال حرب أهلية عام 1949.