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شارع الشانزليزيه، أحد أشهر شوارع العالم
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فيديو. 4000 شخص يستمتعون بنزهة في شارع الشانزليزيه في قلب باريس

في حدث فريد من نوعه، تحول  شارع الشانزليزيه، أحد أشهر شوارع العالم، والذي عادة ما يكون مزدحمًا بالسيارات والمارة، إلى سجادة عملاقة للجلوس والتنزه وتناول وجبة من الطعام في أجواء استذنائية. 

في حدث فريد من نوعه، تحول  شارع الشانزليزيه، أحد أشهر شوارع العالم، والذي عادة ما يكون مزدحمًا بالسيارات والمارة، إلى سجادة عملاقة للجلوس والتنزه وتناول وجبة من الطعام في أجواء استذنائية. 

واستمتع 4000 شخص بتجربة طعام لا مثيل لها في الهواء الطلق، حيث جلسوا على بطانية ضخمة ذات مربعات حمراء وبيضاء امتدت لمسافة 216 مترًا من قوس النصر إلى تقاطع شارع جورج الخامس.

هذه النزهة وفرت فرصة فريدة للناس للتجمع والاستمتاع بجمال شارع الشانزليزيه بطريقة غير تقليدية.

وتم اختيار المشاركين عبر القرعة، وتم تزويدهم بسلال مجانية مليئة بالمأكولات الشهية من بعض كبار الطهاة في باريس.

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