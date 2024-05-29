فيديو. رسمها أطفال.. اكتشاف جداريات أثرية مذهلة في مدينة بومبي الإيطالية

أبدى أكثر من ألف زائر إعجابهم بمجمع "Insula dei Casti Amanti"، وهو عبارة عن مجموعة من المنازل في حديقة بومبي الأثرية التي تم افتتاحها صباح الثلاثاء في إيطاليا.

وتصور سلسلة من الكتابات والرسومات على الجدران المكتشفة في أنقاض المدينة الرومانية القديمة، عدة مشاهد للمصارعين الرومان، لكن نظرًا لبساطة التنفيذ وسذاجة الرسوم، يعتقد الباحثون أن من رسمها هم أطفال.

أحد الجوانب الأكثر لفتًا للانتباه في هذه الكتابة على الجدران هو تصوير مشاهد القتال، ربما مستوحاة من معارك المصارعين، وهو مشهد شائع في بومبي.

وغمر الرماد البركاني بومبي والمناطق الريفية المحيطة بها عندما انفجر جبل فيزوف عام 79 ميلادية ما أسفر عن مقتل آلاف الرومان الذين لم تكن لديهم أدنى فكرة عن أنهم يعيشون تحت أحد أكبر البراكين في أوروبا، ومن المحتمل أن تضيء هذه الرسومات على الطفولة في العصر الروماني القديم.