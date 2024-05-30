Eventsالأحداثبودكاست
Loader
آخر الأخبار

ترندينغ

جدول زمني

My Europe

أبواب

برامج

العالم

أبواب

برامج

أعمال

أبواب

برامج

Next

أبواب

برامج

Green

أبواب

برامج

الصحة

أبواب

برامج

ثقافة

أبواب

برامج

سفر

أبواب

برامج

فيديو
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداثبودكاست
Loader

جدونا

مكسيكو
no comment

فيديو. صدامات بين الشرطة المكسيكية ومحتجين مؤيدين لفلسطين أمام السفارة الإسرائيلية في مكسيكو

تجمع العشرات من المحتجين أمام السفارة الإسرائيلية في مكسيكو سيتي ليل الثلاثاء، في إطار مظاهرة مؤيدة لفلسطين، ما أدى إلى صدامات مع الشرطة، التي أصيب ستة من عناصرها بحروق. وتأتي المظاهرة احتجاجا على قصف القوات الإسرائيلية المميت ضد الفلسطينيين في غزة. وأظهرت لقطات مصورة بعض المتظاهرين وهم يحاولون إزالة سياج معدني يحمي السفارة. واستخدم بعض عناصر الشرطة أجهزة إطفاء الحريق لتفريق المتظاهرين، الذين ألقوا في المقابل القنابل الحارقة والحجارة.

تجمع العشرات من المحتجين أمام السفارة الإسرائيلية في مكسيكو سيتي ليل الثلاثاء، في إطار مظاهرة مؤيدة لفلسطين، ما أدى إلى صدامات مع الشرطة، التي أصيب ستة من عناصرها بحروق. وتأتي المظاهرة احتجاجا على قصف القوات الإسرائيلية المميت ضد الفلسطينيين في غزة. وأظهرت لقطات مصورة بعض المتظاهرين وهم يحاولون إزالة سياج معدني يحمي السفارة. واستخدم بعض عناصر الشرطة أجهزة إطفاء الحريق لتفريق المتظاهرين، الذين ألقوا في المقابل القنابل الحارقة والحجارة.

اعلان
اعلان

المزيد من no comment

آخر الفيديوهات

اعلان
اعلان
اعلان