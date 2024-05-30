فيديو. صدامات بين الشرطة المكسيكية ومحتجين مؤيدين لفلسطين أمام السفارة الإسرائيلية في مكسيكو

تجمع العشرات من المحتجين أمام السفارة الإسرائيلية في مكسيكو سيتي ليل الثلاثاء، في إطار مظاهرة مؤيدة لفلسطين، ما أدى إلى صدامات مع الشرطة، التي أصيب ستة من عناصرها بحروق. وتأتي المظاهرة احتجاجا على قصف القوات الإسرائيلية المميت ضد الفلسطينيين في غزة. وأظهرت لقطات مصورة بعض المتظاهرين وهم يحاولون إزالة سياج معدني يحمي السفارة. واستخدم بعض عناصر الشرطة أجهزة إطفاء الحريق لتفريق المتظاهرين، الذين ألقوا في المقابل القنابل الحارقة والحجارة.

تجمع العشرات من المحتجين أمام السفارة الإسرائيلية في مكسيكو سيتي ليل الثلاثاء، في إطار مظاهرة مؤيدة لفلسطين، ما أدى إلى صدامات مع الشرطة، التي أصيب ستة من عناصرها بحروق. وتأتي المظاهرة احتجاجا على قصف القوات الإسرائيلية المميت ضد الفلسطينيين في غزة. وأظهرت لقطات مصورة بعض المتظاهرين وهم يحاولون إزالة سياج معدني يحمي السفارة. واستخدم بعض عناصر الشرطة أجهزة إطفاء الحريق لتفريق المتظاهرين، الذين ألقوا في المقابل القنابل الحارقة والحجارة.