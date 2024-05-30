فيديو. ارتفاع غير عادي لدرجة الحرارة في سانت بطرسبرغ والناس يلوذون بالأنهار والنوافير

لجأ سكان مدينة سانت بطرسبرغ الروسية إلى النوافير وجداول المياه، وسط ارتفاع درجات الحرارة يوم الأربعاء. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الروسية "رو-آر تي آر"، إن الحرارة غير الطبيعية أدت إلى نقل طالبة إلى العناية المركزة وهي مصابة بحروق شديدة. وأفاد التقرير أن ”الفتاة خرجت للتمتع بأشعة الشمس، لكنها أصيبت بحروق خطيرة في جسدها بأكثر من 80%“.ويتوقع أن تستمر درجات الحرارة مرتفعة في الأيام المقبلة. وسجلت درجة الحرارة القصوى السابقة في سانت بطرسبرغ قبل 10 سنوات، عندما تجاوزت درجة الحرارة 20 درجة مئوية طوال شهر مايو.

لجأ سكان مدينة سانت بطرسبرغ الروسية إلى النوافير وجداول المياه، وسط ارتفاع درجات الحرارة يوم الأربعاء. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الروسية "رو-آر تي آر"، إن الحرارة غير الطبيعية أدت إلى نقل طالبة إلى العناية المركزة وهي مصابة بحروق شديدة. وأفاد التقرير أن ”الفتاة خرجت للتمتع بأشعة الشمس، لكنها أصيبت بحروق خطيرة في جسدها بأكثر من 80%“.ويتوقع أن تستمر درجات الحرارة مرتفعة في الأيام المقبلة. وسجلت درجة الحرارة القصوى السابقة في سانت بطرسبرغ قبل 10 سنوات، عندما تجاوزت درجة الحرارة 20 درجة مئوية طوال شهر مايو.