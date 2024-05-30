ثار بركان في جنوب غرب أيسلندا يوم الأربعاء للمرة الخامسة منذ ديسمبر/كانون الأول، وقذف بكتل حمراء من الحمم في أحدث مشهد لقوة الطبيعة، وتسبب في إخلاء منتجع "بلو لاغون" للحرارة الجوفية. بدأ ثوران البركان في وقت مبكر من بعد الظهر في أعقاب سلسلة من الزلازل شمال غريندافيك، وهي بلدة ساحلية يقطنها 3800 شخص تم إجلاؤهم على نطاق واسع في ديسمبر، عندما ثار البركان. وتعد المنطقة جزءًا من "نظام سفارتسنغي البركاني"، الذي كان خامدًا لما يقرب من 800 عام قبل أن يستيقظ من جديد.
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بالمشاركة مع MEDIA CITY
فيديو. ثوران بركاني ضخم في أيسلندا وتصاعد للدخان مع تدفق الحمم البركانية
ثار بركان في جنوب غرب أيسلندا يوم الأربعاء للمرة الخامسة منذ ديسمبر/كانون الأول، وقذف بكتل حمراء من الحمم في أحدث مشهد لقوة الطبيعة، وتسبب في إخلاء منتجع "بلو لاغون" للحرارة الجوفية. بدأ ثوران البركان في وقت مبكر من بعد الظهر في أعقاب سلسلة من الزلازل شمال غريندافيك، وهي بلدة ساحلية يقطنها 3800 شخص تم إجلاؤهم على نطاق واسع في ديسمبر، عندما ثار البركان. وتعد المنطقة جزءًا من "نظام سفارتسنغي البركاني"، الذي كان خامدًا لما يقرب من 800 عام قبل أن يستيقظ من جديد.
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