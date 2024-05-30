Eventsالأحداثبودكاست
Loader
آخر الأخبار

ترندينغ

جدول زمني

My Europe

أبواب

برامج

العالم

أبواب

برامج

أعمال

أبواب

برامج

Next

أبواب

برامج

Green

أبواب

برامج

الصحة

أبواب

برامج

ثقافة

أبواب

برامج

سفر

أبواب

برامج

فيديو
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداثبودكاست
Loader

جدونا

ثوارن بركاني في أيسلندا
no comment

فيديو. ثوران بركاني ضخم في أيسلندا وتصاعد للدخان مع تدفق الحمم البركانية

ثار بركان في جنوب غرب أيسلندا يوم الأربعاء للمرة الخامسة منذ ديسمبر/كانون الأول، وقذف بكتل حمراء من الحمم في أحدث مشهد لقوة الطبيعة، وتسبب في إخلاء منتجع "بلو لاغون" للحرارة الجوفية. بدأ ثوران البركان في وقت مبكر من بعد الظهر في أعقاب سلسلة من الزلازل شمال غريندافيك، وهي بلدة ساحلية يقطنها 3800 شخص تم إجلاؤهم على نطاق واسع في ديسمبر، عندما ثار البركان. وتعد المنطقة جزءًا من "نظام سفارتسنغي البركاني"، الذي كان خامدًا لما يقرب من 800 عام قبل أن يستيقظ من جديد.

ثار بركان في جنوب غرب أيسلندا يوم الأربعاء للمرة الخامسة منذ ديسمبر/كانون الأول، وقذف بكتل حمراء من الحمم في أحدث مشهد لقوة الطبيعة، وتسبب في إخلاء منتجع "بلو لاغون" للحرارة الجوفية. بدأ ثوران البركان في وقت مبكر من بعد الظهر في أعقاب سلسلة من الزلازل شمال غريندافيك، وهي بلدة ساحلية يقطنها 3800 شخص تم إجلاؤهم على نطاق واسع في ديسمبر، عندما ثار البركان. وتعد المنطقة جزءًا من "نظام سفارتسنغي البركاني"، الذي كان خامدًا لما يقرب من 800 عام قبل أن يستيقظ من جديد.

اعلان
اعلان

المزيد من no comment

آخر الفيديوهات

اعلان
اعلان
اعلان