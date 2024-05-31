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جدونا

“روبوتات” تمارس لعبة كرة القدم بمعرض للذكاء الاصطناعي في جنيف، سويسرا
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فيديو. مباراة كرة قدم بين الروبوتات في معرض للذكاء الاصطناعي في جنيف

إنها ليست مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، بل روبوتات في ملعب صغير لكرة القدم، تم تقديمها في قمة جنيف للذكاء الإصطناعي، لاستعراض الاستخدامات الهائلة لهذه لتكنولوجيا. تم صنعها من قبل طلاب في "إي.تي.إتش” في زوريخ-المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا". ويجمع الحدث، الذي تديره وكالة الاتصالات التابعة للأمم المتحدة، أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة من جميع أنحاء العالم. وتضمنت المعروضات أطرافاً صناعية تستطيع التعرف إلى سلوك المستخدم والتكيف مع نشاط العضلات، بالإضافة إلى أذرع وأغطية رأس خارجية يمكنها إرسال نصوص يتم التحكم فيها من خلال أفكار المستخدم، وأجهزة تساعد المكفوفين على تجنب العقبات في الشارع.

إنها ليست مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، بل روبوتات في ملعب صغير لكرة القدم، تم تقديمها في قمة جنيف للذكاء الإصطناعي، لاستعراض الاستخدامات الهائلة لهذه لتكنولوجيا. تم صنعها من قبل طلاب في "إي.تي.إتش” في زوريخ-المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا". ويجمع الحدث، الذي تديره وكالة الاتصالات التابعة للأمم المتحدة، أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة من جميع أنحاء العالم. وتضمنت المعروضات أطرافاً صناعية تستطيع التعرف إلى سلوك المستخدم والتكيف مع نشاط العضلات، بالإضافة إلى أذرع وأغطية رأس خارجية يمكنها إرسال نصوص يتم التحكم فيها من خلال أفكار المستخدم، وأجهزة تساعد المكفوفين على تجنب العقبات في الشارع.

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