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جدونا

أقارب يبكون على نعش الصحفية الأوكرانية والمسعفة المتطوعة إيرينا تسيبوخ خلال حفل تأبين في دير القديس ميخائيل ذو القبة الذهبية في كييف، أوكرانيا، الأحد 2 يونيو 2024.
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فيديو. تشييع جثمان صحفية أوكرانية قُتلت وهي تحاول إسعاف المصابين

حضر ما يقرب من 1000 شخص جنازة الصحفية الأوكرانية إيرينا تسيبوخ، التي قُتلت أثناء عملها كمسعفة قتالية متطوعة قبل أيام قليلة من عيد ميلادها السادس والعشرين.

حضر ما يقرب من 1000 شخص جنازة الصحفية الأوكرانية إيرينا تسيبوخ، التي قُتلت أثناء عملها كمسعفة قتالية متطوعة قبل أيام قليلة من عيد ميلادها السادس والعشرين.

وقُتلت تسيبوخ أثناء تناوبها في محيط مدينة خاركيف، حيث بدأت روسيا هجومها قبل شهر تقريبًا.

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