انطلقت الألعاب النارية والهتافات في زوكالو، الساحة الرئيسية في مكسيكو سيتي، احتفالاً بفوز الرئيسة المنتخبة كلوديا شينباوم، في وقت مبكر، الاثنين. وتعالت الهتافات حين تحدثت شينباوم، أول رئيسة للمكسيك، وأشارت إلى معلمها السياسي الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، ووعدت "بالحفاظ على إرثه" ومواصلة العديد من سياساته الشعبية. ويعتبر فوزها، تحولاً تاريخياً، حيث تعتبر المكسيك من أكثر بلدان أمريكا اللاتينية تسجيلاً لنسب جرائم ضد النساء بجميع أعمارهن.
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فيديو. ألعاب نارية وهتافات وتصفيق.. أنصار الرئيسة المكسيكية المنتخبة كلوديا شينباوم يحتفلون بفوزها
انطلقت الألعاب النارية والهتافات في زوكالو، الساحة الرئيسية في مكسيكو سيتي، احتفالاً بفوز الرئيسة المنتخبة كلوديا شينباوم، في وقت مبكر، الاثنين. وتعالت الهتافات حين تحدثت شينباوم، أول رئيسة للمكسيك، وأشارت إلى معلمها السياسي الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، ووعدت "بالحفاظ على إرثه" ومواصلة العديد من سياساته الشعبية. ويعتبر فوزها، تحولاً تاريخياً، حيث تعتبر المكسيك من أكثر بلدان أمريكا اللاتينية تسجيلاً لنسب جرائم ضد النساء بجميع أعمارهن.
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