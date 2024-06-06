فيديو. ارتفاع منسوب مياه الفيضانات في النمسا والوضع لا يزال معقدا

تسبب هطول الأمطار الغزيرة في تدخل فرق الطوارئ في أجزاء كبيرة من النمسا، خاصة في ولاية النمسا العليا، حيث تدفقت المياه من ضفاف نهر الدانوب في عدة أماكن، ونتيجة لذلك، تم تمديد الحماية المتنقلة من الفيضانات صباح الاربعاء ورفعها بمقدار 40 سنتيمترًا. ومن المتوقع أن يرتفع منسوب المياه أكثر من ذلك في الساعات المقبلة ليقترب من سبعة أمتار. وقد أُغلقت العديد من الطرق وناشدت سلطات المدينة الناس تجنب الاقتراب من المياه. وتواجه مدينة شاردينغ أيضًا ارتفاعا لمنسوب المياه، وقد صمدت فيها الحماية من الفيضانات، وحالت دون وقوع أضرار أسوأ.

تسبب هطول الأمطار الغزيرة في تدخل فرق الطوارئ في أجزاء كبيرة من النمسا، خاصة في ولاية النمسا العليا، حيث تدفقت المياه من ضفاف نهر الدانوب في عدة أماكن، ونتيجة لذلك، تم تمديد الحماية المتنقلة من الفيضانات صباح الاربعاء ورفعها بمقدار 40 سنتيمترًا. ومن المتوقع أن يرتفع منسوب المياه أكثر من ذلك في الساعات المقبلة ليقترب من سبعة أمتار. وقد أُغلقت العديد من الطرق وناشدت سلطات المدينة الناس تجنب الاقتراب من المياه. وتواجه مدينة شاردينغ أيضًا ارتفاعا لمنسوب المياه، وقد صمدت فيها الحماية من الفيضانات، وحالت دون وقوع أضرار أسوأ.