فيديو. 4 قتلى و23 جريحا في حادث اصطدم قطار ركاب بقطار شحن في جمهورية التشيك

اصطدم قطار ركاب بقطار شحن في جمهورية التشيك، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 23 آخرين بجروح. ووقع الحادث ليل الأربعاء في باردوبيتسه على بعد حوالي 100 كيلومتر شرق العاصمة براغ. وينتمي قطار الركاب فائق السرعة إلى شركة ريجيو جيت الخاصة، وتحقق السلطات في الحادث. وقال عناصر الإنقاذ إن أكثر من 300 راكب كانوا على متن القطار فائق السرعة، المتجه إلى مدينة كوسيتش في شرق سلوفاكيا.

اصطدم قطار ركاب بقطار شحن في جمهورية التشيك، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 23 آخرين بجروح. ووقع الحادث ليل الأربعاء في باردوبيتسه على بعد حوالي 100 كيلومتر شرق العاصمة براغ. وينتمي قطار الركاب فائق السرعة إلى شركة ريجيو جيت الخاصة، وتحقق السلطات في الحادث. وقال عناصر الإنقاذ إن أكثر من 300 راكب كانوا على متن القطار فائق السرعة، المتجه إلى مدينة كوسيتش في شرق سلوفاكيا.