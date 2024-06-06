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جدونا

النورماندي - فرنسا
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فيديو. الملك تشارلز الثالث يشارك في الاحتفال بالذكرى 80 ليوم النصر على النازيين في النورماندي

حل ملك بريطانيا تشارلز الثالث مع قرينته الملكة كاميلا في شمال فرنسا يوم الخميس، ليحيي الاحتفال بالذكرى 80 ليوم النصر، في النصب التذكاري البريطاني الجديد في نورماندي، تكريما لأرواح ما يزيد عن 22 الف جندي بريطاني لقوا حتفهم في معركة نورماندي، حيث أدى غزو الحلفاء الذي بدأ في 6 يونيو 1944، إلى هزيمة النازيين وانتهاء الحرب. وقال الملك: ”على شواطئ نورماندي، وما وراء البحار وفي السماء، قامت قواتنا المسلحة بواجبها بإحساس متواضع من العزم والتصميم...لم يعد الكثير منهم إلى الوطن. لقد فقدوا أرواحهم في يوم الإنزال أو في المعارك العديدة التي تلت ذلك، وإنه لمن دواعي امتناننا العميق أن نتذكرهم وجميع من خدموا في ذلك الوقت الحرج".

حل ملك بريطانيا تشارلز الثالث مع قرينته الملكة كاميلا في شمال فرنسا يوم الخميس، ليحيي الاحتفال بالذكرى 80 ليوم النصر، في النصب التذكاري البريطاني الجديد في نورماندي، تكريما لأرواح ما يزيد عن 22 الف جندي بريطاني لقوا حتفهم في معركة نورماندي، حيث أدى غزو الحلفاء الذي بدأ في 6 يونيو 1944، إلى هزيمة النازيين وانتهاء الحرب. وقال الملك: ”على شواطئ نورماندي، وما وراء البحار وفي السماء، قامت قواتنا المسلحة بواجبها بإحساس متواضع من العزم والتصميم...لم يعد الكثير منهم إلى الوطن. لقد فقدوا أرواحهم في يوم الإنزال أو في المعارك العديدة التي تلت ذلك، وإنه لمن دواعي امتناننا العميق أن نتذكرهم وجميع من خدموا في ذلك الوقت الحرج".

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