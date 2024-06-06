فيديو. روسيا تضرب خمس مناطق مختلفة من مدينة خيرسون الأوكرانية ملحقة أضرارًا بمنازل سكنية

واصلت القوات الروسية ضرب مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا، حسب الحاكم الإقليمي أوليكساندر بروكودين، الذي قال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن روسيا ضربت خمس مناطق مختلفة من المدينة، مما ألحق أضرارًا بمنازل سكنية ومحل تجاري ومرآب للسيارات. ونشرت خدمة الطوارئ الحكومية مقطع فيديو يظهر رجال الإطفاء وهم يحاولون إخماد حريق في الموقع، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

واصلت القوات الروسية ضرب مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا، حسب الحاكم الإقليمي أوليكساندر بروكودين، الذي قال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن روسيا ضربت خمس مناطق مختلفة من المدينة، مما ألحق أضرارًا بمنازل سكنية ومحل تجاري ومرآب للسيارات. ونشرت خدمة الطوارئ الحكومية مقطع فيديو يظهر رجال الإطفاء وهم يحاولون إخماد حريق في الموقع، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.