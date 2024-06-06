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جدونا

الولايات المتحدة
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فيديو. دب يسقط سقوطا قويا من على شجرة في حي سكني في الولايات المتحدة ولكنه ينجو من الموت

غامر دب بالدخول إلى أحد أحياء مدينة سالت ليك سيتي الأمريكية، قادماً من الجبال القريبة، حيث تسلق شجرة ثم سقط منها بعد أن تم تخديره من قبل مسؤولي الحياة البرية، الذين لم يتمكنوا من توفير هبوط سلس له. وسقط الدب سقوطاً قوياً على الأرض لكنه نجا من الموت. وأطلق سراح الدب في وقت لاحق في الجبال، بعد أن اجتاز عدة تقييمات صحية. وعادة ما تخرج الدببة من السبات في منتصف شهر آذار/مارس، ولكن نادراً ما يتم رصدها في العاصمة رغم قربها من الجبال. وربما كان الدب وصل إلى سالت ليك لأنه كان يبحث عن الطعام والماء بعيداً عن سفوح التلال الجافة، أو تم طرده من منطقته من قبل دب ذكر أكبر حجماً.

غامر دب بالدخول إلى أحد أحياء مدينة سالت ليك سيتي الأمريكية، قادماً من الجبال القريبة، حيث تسلق شجرة ثم سقط منها بعد أن تم تخديره من قبل مسؤولي الحياة البرية، الذين لم يتمكنوا من توفير هبوط سلس له. وسقط الدب سقوطاً قوياً على الأرض لكنه نجا من الموت. وأطلق سراح الدب في وقت لاحق في الجبال، بعد أن اجتاز عدة تقييمات صحية. وعادة ما تخرج الدببة من السبات في منتصف شهر آذار/مارس، ولكن نادراً ما يتم رصدها في العاصمة رغم قربها من الجبال. وربما كان الدب وصل إلى سالت ليك لأنه كان يبحث عن الطعام والماء بعيداً عن سفوح التلال الجافة، أو تم طرده من منطقته من قبل دب ذكر أكبر حجماً.

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