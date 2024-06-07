فيديو. عاصفة عاتية تخلف دمارًا هائلا في كوازولو ناتال في جنوب إفريقيا

دمرت عاصفة عاتية بلدة تونغات في جنوب إفريقيا مخلفة سبعة قتلى على الأقل وأكثر من ألف نازح، وقد تضررت البلدة الواقعة في شمال كوازولو ناتال بشدة جراء عاصفة بحجم الإعصار. وعاد السكان إلى هناك يوم الأربعاء لتفقد الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم. ولا تزال فرق مجابهة الكوارث تقيم حجم الأضرار وتقدم الإغاثة الفورية للأهالي، بما في ذلك إيواء السكان النازحين في المباني الحكومية.

دمرت عاصفة عاتية بلدة تونغات في جنوب إفريقيا مخلفة سبعة قتلى على الأقل وأكثر من ألف نازح، وقد تضررت البلدة الواقعة في شمال كوازولو ناتال بشدة جراء عاصفة بحجم الإعصار. وعاد السكان إلى هناك يوم الأربعاء لتفقد الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم. ولا تزال فرق مجابهة الكوارث تقيم حجم الأضرار وتقدم الإغاثة الفورية للأهالي، بما في ذلك إيواء السكان النازحين في المباني الحكومية.