فيديو. رجال الإنقاذ في زاباروجيا الأوكرانية يتلقون تدريبات خاصة لاكتشاف المتفجرات

يواجه رجال الإنقاذ في أوكرانيا تحديات هائلة في منطقة زاباروجيا، حيث خلّفت الحرب وراءها مخاطر متفجرة وأرضًا مدمرة.

وعلى الرغم من هذه المخاطر، يواصل رجال الإنقاذ عملهم الدؤوب لإنقاذ الأرواح وإزالة المتفجرات من المنطقة.

ومنذ بداية العام، نجح رجال الإنقاذ في اكتشاف وتدمير أكثر من ألف جهاز متفجر في زاباروجيا جنوبي أوكرانيا. تشمل هذه المتفجرات ذخائر عنقودية معادية على الأرض، وشظايا من صواريخ إس-300 على الماء.

وفي 5 يونيو، خضع رجال الإنقاذ من خدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا لتدريب خاص. تضمنت إحدى مهامهم سحب سيارة عالقة باستخدام مركبة ثلجية خاصة. تُعدّ هذه المركبة الوحيدة من نوعها في منطقة زابوريزهيا، وتمتاز بقوتها الفائقة وقدرتها على عبور أي تضاريس، كما يؤكد سائقها إيفان خاليليف.