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جدونا

دمار كبير نتيجة حريق في قيسارية الدباغ في مدينة فاس المغربية
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فيديو. مقتل 6 أشخاص على الأقل في حريق في المدينة القديمة في فاس في المغرب

قُتل ما لا يقل عن ستة أشخاص نتيجة حريق كبير نشب يوم الأربعاء في قيسارية الدباغ في منطقة باب الفتوح بالمدينة القديمة في فاس.

قُتل ما لا يقل عن ستة أشخاص نتيجة حريق كبير نشب يوم الأربعاء في قيسارية الدباغ في منطقة باب الفتوح بالمدينة القديمة في فاس.

وأصيب 37 شخصاً على الأقل جرّاء الحريق الذي أدى إلى تدمير 25 متجراً بالمنطقة المشهورة ببيع منتجات الأقمشة.

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