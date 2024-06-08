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فيديو. عمليات التنظيف جارية في مناطق من جنوب ألمانيا اجتاحتها الفيضانات

انخفض منسوب المياه بعض الشيء في مناطق من جنوب ألمانيا، التي اجتاحتها الفيضانات خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أدى إلى فقدان 5 أشخاص حياتهم يوم الثلاثاء . وظلت مستويات المياه مرتفعة في أنحاء من بافاريا، وخاصة على نهر الدانوب وفي منطقة روزنهايم في الجنوب الشرقي. وتوقفت بعض خطوط السكك الحديدية الرئيسية، بما في ذلك العديد من خطوط السكك الحديدية المؤدية إلى ميونيخ، عن الخدمة. وأظهرت مشاهد مصورة أن منسوب المياه في نهر الدانوب كان يزيد قليلاً عن تسعة أمتار في الصباح، بينما تبلغ المستويات الطبيعية هناك حوالي ستة أمتار.

انخفض منسوب المياه بعض الشيء في مناطق من جنوب ألمانيا، التي اجتاحتها الفيضانات خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أدى إلى فقدان 5 أشخاص حياتهم يوم الثلاثاء . وظلت مستويات المياه مرتفعة في أنحاء من بافاريا، وخاصة على نهر الدانوب وفي منطقة روزنهايم في الجنوب الشرقي. وتوقفت بعض خطوط السكك الحديدية الرئيسية، بما في ذلك العديد من خطوط السكك الحديدية المؤدية إلى ميونيخ، عن الخدمة. وأظهرت مشاهد مصورة أن منسوب المياه في نهر الدانوب كان يزيد قليلاً عن تسعة أمتار في الصباح، بينما تبلغ المستويات الطبيعية هناك حوالي ستة أمتار.

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