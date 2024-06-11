فيديو. جمهورية الكونغو الديمقراطية في قبضة العنف من جديد: أكثر من 40 قتيلاً في هجوم إرهابي

بحث متطوعو الصليب الأحمر وشباب من قرية ماسالا في مقاطعة شمال كيفو في شرق الكونغو عن جثث، في أعقاب هجوم مميت، نفذه مسلحون من القوات الديمقراطية في قرى ماسالا وماهيهي وكيمي الأسبوع الماضي.

وقالت الحكومة الوطنية إن المهاجمين المتحالفين مع تنظيم "داعش" قتلوا 41 شخصًا على الأقل. ويعاني شرق الكونغو من العنف المسلح منذ عقود، حيث تقاتل أكثر من 120 جماعة مسلحة من أجل السلطة والأراضي والموارد المعدنية الثمينة، بينما تحاول جماعات أخرى الدفاع عن مجتمعاتها المحلية. وقد أدى العنف إلى نزوح ما يقرب من 7 ملايين شخص، وكثير منهم لا تصلهم المساعدات.