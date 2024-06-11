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جدونا

هونغ كونغ
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فيديو. طائرات مسيرة تضيء سماء هونغ كونغ احتفالاً بمهرجان قوارب التنين

أقامت هونغ كونغ عرضًا بالطائرات المسيرة للاحتفال بالمهرجان الصيني التقليدي، المعروف باسم "قوارب التنين". وللمرة الأولى، حلقت المسيرات فوق ميناء فيكتوريا في عيد "توين نغ"، الذي ظهرت فيه شخصية الكارتون الياباني الشهير "دورايمون". وتعود الأسطورة المرتبطة بهذا المهرجان إلى قرون خلت، عندما قفز مسؤول صيني شهير في نهر، تحت ضغط من بعض المسؤولين الآخرين، فشعر السكان المحليون الذين كانوا يحبونه بالسوء، وحاولوا منع الأسماك من أكل جثته، وذلك بإلقاء الفطائر في الماء لإعطاء الأسماك شيئًا آخر لتأكله، ولهذا السبب أصبحت الفطائر رمزًا لهذا اليوم الاحتفالي.

أقامت هونغ كونغ عرضًا بالطائرات المسيرة للاحتفال بالمهرجان الصيني التقليدي، المعروف باسم "قوارب التنين". وللمرة الأولى، حلقت المسيرات فوق ميناء فيكتوريا في عيد "توين نغ"، الذي ظهرت فيه شخصية الكارتون الياباني الشهير "دورايمون". وتعود الأسطورة المرتبطة بهذا المهرجان إلى قرون خلت، عندما قفز مسؤول صيني شهير في نهر، تحت ضغط من بعض المسؤولين الآخرين، فشعر السكان المحليون الذين كانوا يحبونه بالسوء، وحاولوا منع الأسماك من أكل جثته، وذلك بإلقاء الفطائر في الماء لإعطاء الأسماك شيئًا آخر لتأكله، ولهذا السبب أصبحت الفطائر رمزًا لهذا اليوم الاحتفالي.

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