فيديو. الرهان على التجديد والابتكار في معرض آرت بازل الفني في سويسرا.. أعمال معاصرة تجتذب الزوار

يفتتح معرض آرت بازل الفني في سويسرا دورته الرابعة والخمسين من 13 إلى 16 حزيران/يونيو. هنا تشكل أحجار وقضبان معدنية وأنابيب مطاطية أشجارا خالية من الأوراق، ومزودة بمقاليع. يحمل هذا العمل التركيبي للفنان الجزائري الفرنسي قادر عطية عنوان: "الانتفاضة: جذور الثورة التي لا نهاية لها"، وهو يستكشف كيف يمكن للصراعات لا سيما بين إسرائيل وفلسطين، أن تغذي نفسها بنفسها.

ومن بين الأعمال الفنية المعروضة الأخرى لوحة "التطلع إلى حب اليقطين، الحب في قلبي" 2023 للفنانة اليابانية يايوي كوساما، التي تطغى على فنها الألوان الزاهية المستوحاة من الحياة النباتية.

وفي جانب آخر من المعرض نجد منحوتات ناعمة وأزياء مقنعة، تخلق هذا العمل التركيبي متعدد الوسائط، للفنانة الأمريكية فيث رينغولد.