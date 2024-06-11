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جدونا

مهرجان قوارب التنين في تايوان
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فيديو. مهرجان سباق قوارب التنين التقليدية في تايوان

تنافس رياضيون هواة في سباق قوارب التنين في قناة شرق بكين للاحتفال بمهرجان قوارب التنين، الاثنين. وشارك في المسابقة 25 فريقاً يمثلون شركات وجامعات ومجمعات سكنية. ويتم الاحتفال بمهرجان قوارب التنين، في اليوم الخامس من الشهر الخامس مِن كل سنة في التقويم القَمري، والذي يوافق يوم الاثنين هذا العام. وتسلط سباقات قوارب التنين التي تقام في جميع أنحاء البر الرئيسي للصين الضوء على العادات التقليدية كتناول زلابية الأرز اللزج.

تنافس رياضيون هواة في سباق قوارب التنين في قناة شرق بكين للاحتفال بمهرجان قوارب التنين، الاثنين. وشارك في المسابقة 25 فريقاً يمثلون شركات وجامعات ومجمعات سكنية. ويتم الاحتفال بمهرجان قوارب التنين، في اليوم الخامس من الشهر الخامس مِن كل سنة في التقويم القَمري، والذي يوافق يوم الاثنين هذا العام. وتسلط سباقات قوارب التنين التي تقام في جميع أنحاء البر الرئيسي للصين الضوء على العادات التقليدية كتناول زلابية الأرز اللزج.

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