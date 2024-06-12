أغلقت السلطات اليونانية موقع الأكروبوليس الأثري في أثينا، الأربعاء، بعد موجة حر غير مسبوقة في اليونان. وبلغت درجات الحرارة نحو 39 درجة مئوية في العاصمة اليونانية.
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استطعم مذاق المبادرات القطرية بنكهة من المزرعة إلى المائدة
بالمشاركة مع MEDIA CITY
فيديو. موجة حر تضرب اليونان وتسبب في إغلاق الأكروبوليس بأثينا
أغلقت السلطات اليونانية موقع الأكروبوليس الأثري في أثينا، الأربعاء، بعد موجة حر غير مسبوقة في اليونان. وبلغت درجات الحرارة نحو 39 درجة مئوية في العاصمة اليونانية.
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