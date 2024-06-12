فيديو. موجة حر تضرب اليونان وتسبب في إغلاق الأكروبوليس بأثينا

أغلقت السلطات اليونانية موقع الأكروبوليس الأثري في أثينا، الأربعاء، بعد موجة حر غير مسبوقة في اليونان. وبلغت درجات الحرارة نحو 39 درجة مئوية في العاصمة اليونانية.

أغلقت السلطات اليونانية موقع الأكروبوليس الأثري في أثينا، الأربعاء، بعد موجة حر غير مسبوقة في اليونان. وبلغت درجات الحرارة نحو 39 درجة مئوية في العاصمة اليونانية.