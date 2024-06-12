فيديو. فيضانات في جزيرة مايوركا الإسبانية عقب هطول أمطار غزيرة

تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات في جزيرة مايوركا الإسبانية، الثلاثاء. وتجمعت المياه عند تقاطع مروري في مدينة بالما دي مايوركا، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور. وتسببت الأمطار أيضاً في حدوث فيضانات في مطار الجزيرة في المدينة، مما أدى إلى إلغاء العديد من الرحلات الجوية. والآن، توقفت الأمطار الغزيرة دون الإبلاغ عن إصابات بالغة.

تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات في جزيرة مايوركا الإسبانية، الثلاثاء. وتجمعت المياه عند تقاطع مروري في مدينة بالما دي مايوركا، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور. وتسببت الأمطار أيضاً في حدوث فيضانات في مطار الجزيرة في المدينة، مما أدى إلى إلغاء العديد من الرحلات الجوية. والآن، توقفت الأمطار الغزيرة دون الإبلاغ عن إصابات بالغة.