فيديو. بعد سنوات من التخطيط.. مسار ركوب الأمواج الاصطناعي يفتح أبوابه قريبا في هولندا

من المقرر أن يتم افتتاح أول مسار لركوب الأمواج الاصطناعي في وسط مدينة روتردام بعد عشر سنوات من التخطيط.

وسيفتتح المسار أبوابه في بداية شهر يوليو/تموز، وتم دعوة أفضل المتصفحين في هولندا لاختبار الأمواج هذا الأسبوع قبل الافتتاح الرسمي.