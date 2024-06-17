فيديو. استعراض جوي في سماء لندن احتفالاً بعيد ميلاد الملك تشارلز الثالث

شاهد الملك تشارلز الثالث والعائلة المالكة في المملكة المتحدة عرضاً عسكرياً جوياً من شرفة قصر باكنغهام بعد حفل "استعراض الراية" ( Trooping the Color) السنوي في لندن. وفي عرض رمزي للوحدة، انضم أفراد آخرون من العائلة المالكة إلى تشارلز والملكة كاميلا ووليام وكيت وأطفالهم في شرفة قصر باكنغهام في نهاية موكب عيد ميلاد الملك. وكان هذا أول ظهور علني لأميرة ويلز، منذ تشخيص إصابتها بالسرطان أوائل هذا العام.

شاهد الملك تشارلز الثالث والعائلة المالكة في المملكة المتحدة عرضاً عسكرياً جوياً من شرفة قصر باكنغهام بعد حفل "استعراض الراية" ( Trooping the Color) السنوي في لندن. وفي عرض رمزي للوحدة، انضم أفراد آخرون من العائلة المالكة إلى تشارلز والملكة كاميلا ووليام وكيت وأطفالهم في شرفة قصر باكنغهام في نهاية موكب عيد ميلاد الملك. وكان هذا أول ظهور علني لأميرة ويلز، منذ تشخيص إصابتها بالسرطان أوائل هذا العام.