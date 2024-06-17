Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار

ترندينغ

جدول زمني

أوروبا

أبواب

برامج

العالم

أبواب

برامج

Featured

أعمال

أبواب

برامج

Next

أبواب

برامج

Green

أبواب

برامج

الصحة

أبواب

برامج

ثقافة

أبواب

برامج

سفر

أبواب

برامج

فيديو
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداثالبودكاست
Loader

جدونا

الملك تشارلز الثالث والعائلة المالكة يشاهدون عرضاً عسكرياً جوياً من شرفة قصر باكنغهام
No Comment
آخر تحديث:

فيديو. استعراض جوي في سماء لندن احتفالاً بعيد ميلاد الملك تشارلز الثالث

شاهد الملك تشارلز الثالث والعائلة المالكة في المملكة المتحدة عرضاً عسكرياً جوياً من شرفة قصر باكنغهام بعد حفل "استعراض الراية" ( Trooping the Color) السنوي في لندن. وفي عرض رمزي للوحدة، انضم أفراد آخرون من العائلة المالكة إلى تشارلز والملكة كاميلا ووليام وكيت وأطفالهم في شرفة قصر باكنغهام في نهاية موكب عيد ميلاد الملك. وكان هذا أول ظهور علني لأميرة ويلز، منذ تشخيص إصابتها بالسرطان أوائل هذا العام.

شاهد الملك تشارلز الثالث والعائلة المالكة في المملكة المتحدة عرضاً عسكرياً جوياً من شرفة قصر باكنغهام بعد حفل "استعراض الراية" ( Trooping the Color) السنوي في لندن. وفي عرض رمزي للوحدة، انضم أفراد آخرون من العائلة المالكة إلى تشارلز والملكة كاميلا ووليام وكيت وأطفالهم في شرفة قصر باكنغهام في نهاية موكب عيد ميلاد الملك. وكان هذا أول ظهور علني لأميرة ويلز، منذ تشخيص إصابتها بالسرطان أوائل هذا العام.

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
اعلان
اعلان