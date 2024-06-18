Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار

ترندينغ

جدول زمني

أوروبا

أبواب

برامج

العالم

أبواب

برامج

Featured

أعمال

أبواب

برامج

Next

أبواب

برامج

Green

أبواب

برامج

الصحة

أبواب

برامج

ثقافة

أبواب

برامج

سفر

أبواب

برامج

فيديو
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداثالبودكاست
Loader

جدونا

مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة 22 آخرين في الإكوادور بعد انهيار أرضي
No Comment
آخر تحديث:

فيديو. انهيارات أرضية في الإكوادور بعد أمطار غزيرة تودي بحياة 7 أشخاص

أسفر انهيار أرضي في الإكوادور عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة 19 آخرين، وسط عاصفة مطيرة غزيرة ضربت أجزاء من أمريكا الوسطى والجنوبية، حسبما ذكرت السلطات الإكوادورية يوم الأحد.

أسفر انهيار أرضي في الإكوادور عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة 19 آخرين، وسط عاصفة مطيرة غزيرة ضربت أجزاء من أمريكا الوسطى والجنوبية، حسبما ذكرت السلطات الإكوادورية يوم الأحد.

وقالت الأمانة الإكوادورية لإدارة المخاطر في تقرير إن الانهيار الأرضي "الكبير" وقع في وسط البلاد في مدينة بانوس دي أغوا سانتا.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت الوكالة أن 30 شخصا آخرين في عداد المفقودين، ولكن بعد الظهر قالت إنه تم تحديد مكان هؤلاء الأشخاص. وقال روبرتو لوكي، وزير الأشغال العامة في الإكوادور، إن العمليات في ثلاث محطات للطاقة الكهرومائية تأثرت أيضًا بالعاصفة.

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
اعلان
اعلان