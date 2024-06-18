فيديو. انهيارات أرضية في الإكوادور بعد أمطار غزيرة تودي بحياة 7 أشخاص

أسفر انهيار أرضي في الإكوادور عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة 19 آخرين، وسط عاصفة مطيرة غزيرة ضربت أجزاء من أمريكا الوسطى والجنوبية، حسبما ذكرت السلطات الإكوادورية يوم الأحد.

وقالت الأمانة الإكوادورية لإدارة المخاطر في تقرير إن الانهيار الأرضي "الكبير" وقع في وسط البلاد في مدينة بانوس دي أغوا سانتا.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت الوكالة أن 30 شخصا آخرين في عداد المفقودين، ولكن بعد الظهر قالت إنه تم تحديد مكان هؤلاء الأشخاص. وقال روبرتو لوكي، وزير الأشغال العامة في الإكوادور، إن العمليات في ثلاث محطات للطاقة الكهرومائية تأثرت أيضًا بالعاصفة.