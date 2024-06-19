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جدونا

احتجاجات المعلمين في كولومبيا
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فيديو. آلاف المعلمين الكولومبيين يتظاهرون ضدّ مشروع قانون لإصلاح التعليم

تظاهر أكثر من 22 ألف معلم في المدارس الحكومية في شوارع العاصمة الكولومبية بوغوتا ودعوا البرلمان إلى عدم الموافقة على مشروع قانون قدمته الحكومة يقترح تغييرات في نظام التعليم.

تظاهر أكثر من 22 ألف معلم في المدارس الحكومية في شوارع العاصمة الكولومبية بوغوتا ودعوا البرلمان إلى عدم الموافقة على مشروع قانون قدمته الحكومة يقترح تغييرات في نظام التعليم.

ويعارض المعلمون من بين ما يعارضونه، الإصلاحات في تمويل التعليم حيث سيتم تقديم أموال عامة لتمويل مؤسسات التعليم الخاص. كما أعربوا عن رفضهم تغيير تقييم قدراتهم من خلال تضمين النتائج، التي حصل عليها الطلاب في اختبارات الدولة كمعيار. وسيحدد البرلمان مصير مشروع القانون في مناقشته الأخيرة، قبل أن تبدأ الهيئة التشريعية فترة عطلتها في 20 يونيو-حزيران.

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