فيديو. تشيلي تحتفي بفلسطين وفنها وتاريخها في معرض بالأرشيف الوطني

افتتح في الأرشيف الوطني في العاصمة التشيلية سانتياغو، الأربعاء، معرض يضم أعمالًا فنية تتناول التاريخ الفلسطيني. ويضم المعرض 130 عملًا فنيًا، من بينها صور فوتوغرافية وأعمال مطرزة وجداريات وأغلفة ألبومات وملصقات، بالإضافة إلى الوثائق التاريخية.

وتحتل فاكهة البطيخ مكانة بارزة في المعرض، إذ أن ألوانها تشابه ألوان العلم الفلسطيني، وأصبحت رمزًا للمقاومة بعد أن أصبح النشطاء الذين يرفعون العلم الفلسطيني يتعرضون للقمع والملاحقة، بالأخص في الدول الغربية الحليفة لإسرائيل.

وتشيلي هي موطن لأكبر جالية فلسطينية خارج الشرق الأوسط. وبالنسبة لأمينة المعرض خافييرا مانزي، فإن المعرض لا يتعلق بالتاريخ فحسب، بل بالحاضر أيضاً". وتقول: "إنه معرض يقام في الوقت الذي تحدث فيه هذه الإبادة الجماعية كل يوم. لذلك لا نريده أن يكون مكانًا نذهب إليه لمشاهدة الأعمال الفنية من بعيد، بل يجب أن يُنظر إليها كأدوات للتعبئة في المستقبل."