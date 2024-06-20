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جدونا
يحمل الزعيمان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعاها
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فيديو. فلاديمير بوتين يصل كوريا الشمالية ويوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع كيم جونغ أون

وصل الرئيس الروسي إلى كوريا الشمالية في وقت مبكر من يوم الأربعاء، بعد أن قال إن البلدين يريدان التعاون بشكل وثيق للتغلب على العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة في مواجهة المواجهات المتزايدة مع واشنطن.

وصل الرئيس الروسي إلى كوريا الشمالية في وقت مبكر من يوم الأربعاء، بعد أن قال إن البلدين يريدان التعاون بشكل وثيق للتغلب على العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة في مواجهة المواجهات المتزايدة مع واشنطن.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، وقال بوتين إن الاتفاق ينص على المساعدة المتبادلة في حالة العدوان على أي منهما

وقال بوتين، الذي يقوم بأول رحلة له إلى كوريا الشمالية منذ 24 عاما، في تعليقات ظهرت في وسائل الإعلام الرسمية قبل ساعات من وصوله، إنه يقدر دعم البلاد القوي لأعماله العسكرية في أوكرانيا.

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