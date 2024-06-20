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جدونا
كرة القدم للسيدات في ليما، البيرو
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فيديو. بعد سنوات من المنع.. نساء الإكوادوار يلعبن كرة اليد باللباس التقليدي

تم ابتكار هذه اللعبة المطورة من كرة اليد من قبل نساء من مجموعة كيشوا وهم السكان الأصليون في شمال الإكوادور الزراعية. ويرتدي الفريق اللباس التقليدي للسكان وهي تنانير زرقاء أو سوداء مع قمصان مطرزة بأزهار زاهية.

تم ابتكار هذه اللعبة المطورة من كرة اليد من قبل نساء من مجموعة كيشوا وهم السكان الأصليون في شمال الإكوادور الزراعية. ويرتدي الفريق اللباس التقليدي للسكان وهي تنانير زرقاء أو سوداء مع قمصان مطرزة بأزهار زاهية.

طالما كانت كانت الرياضة حكرا على رجال في قرية توروكو، وخاصة كرة القدم، بينما منعت التقاليد النساء من ممارستها.

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