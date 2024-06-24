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جدونا
حريق شب في برج كينيدي في مدينة لييج البلجيكية
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فيديو. إخلاء برج سكني في مدينة لييج البلجيكية بعد نشوب حريق فيه

بدأ رجال الإطفاء في إجلاء السكان من الشقق بعد اندلاع حريق بعد ظهر اليوم الإثنين في أقبية برج كينيدي في مدينة لييج البلجيكية. وشوهد الدخان يتصاعد من عدة طوابق. وتم تفعيل خطة الطوارئ البلدية من قبل سلطات المدينة.

بدأ رجال الإطفاء في إجلاء السكان من الشقق بعد اندلاع حريق بعد ظهر اليوم الإثنين في أقبية برج كينيدي في مدينة لييج البلجيكية. وشوهد الدخان يتصاعد من عدة طوابق. وتم تفعيل خطة الطوارئ البلدية من قبل سلطات المدينة.

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