فيديو. عودة تقليد عريق.. إعادة تمثيل طقوس الإنكا لتقديم القرابين للشمس في بيرو

شهد معبد "سكسايوامان" في ليما، عاصمة بيرو، يوم الاثنين، إعادة تمثيل طقوس قديمة لشعب الإنكا لتقديم القرابين للشمس، في احتفالية جمعت بين الممثلين والمجتمعات الأصلية. ويقام عرض "إنتي رايمي" سنويا خلال الانقلاب الشتوي في نصف الكرة الجنوبي، وهو مهرجان ديني وثقافي كان يحتفل به شعب الإنكا تكريما لإله الشمس. ومعبد "سكسايوامان" هو معبد ضخم بناه شعب الإنكا في كوزكو. وتتوقع الحكومة البيروفية، أن يجذب إعادة تمثيل طقوس الإنكا هذا العام آلاف السياح إلى مدينة كوزكو.

شهد معبد "سكسايوامان" في ليما، عاصمة بيرو، يوم الاثنين، إعادة تمثيل طقوس قديمة لشعب الإنكا لتقديم القرابين للشمس، في احتفالية جمعت بين الممثلين والمجتمعات الأصلية. ويقام عرض "إنتي رايمي" سنويا خلال الانقلاب الشتوي في نصف الكرة الجنوبي، وهو مهرجان ديني وثقافي كان يحتفل به شعب الإنكا تكريما لإله الشمس. ومعبد "سكسايوامان" هو معبد ضخم بناه شعب الإنكا في كوزكو. وتتوقع الحكومة البيروفية، أن يجذب إعادة تمثيل طقوس الإنكا هذا العام آلاف السياح إلى مدينة كوزكو.